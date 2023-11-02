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Фуад Гусейналиев: Несправедливые обвинения ЕС в адрес Азербайджана мешают подписанию мира с Арменией

Фуад Гусейналиев: Несправедливые обвинения ЕС в адрес Азербайджана мешают подписанию мира с Арменией 11:37
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 13:20
Фуад Гусейналиев: Несправедливые обвинения ЕС в адрес Азербайджана мешают подписанию мира с Арменией

Необоснованные обвинения, выдвигаемые Европейским союзом (ЕС) в адрес Азербайджана, бросают тень на перспективу подписания мирного договора с Арменией.

Об этом в интервью телеканалу ARB 24 заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Он напомнил, что Брюссель предлагал разместить свою наблюдательную миссию не только в Армении, но и в Азербайджане.

"Однако официальный Баку не дал на это согласия. Потому что размещение этой миссии в нашей стране означало бы затягивание проблемы на несколько лет. Поэтому они были вынуждены довольствоваться размещением миссии в Армении. После этого изменилась основная цель - Евросоюз уже начал предпринимать шаги по вытеснению России из Армении. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов его правительства подтверждают это. В последнее время в Армении, помимо Франции, заметна активность и Германии. Похоже, Берлин не позволит Парижу играть ведущую роль в регионе", - отметил директор Report.

По его словам, не стоит, правда, ожидать их активной борьбы. "Ранее Берлин больше занимался вопросами экономики, в то время как Париж - политикой. Однако, Германия, видимо, не прочь более активно заняться и политическими вопросами на фоне ослабления позиций Франции в этой сфере".

Но ни Германия, ни другие государства не могут оказывать давление на Азербайджан, не говоря о том, что в отличие от Франции, Германия не проявляет предвзятость и не придерживается односторонней позиции.

По мнению Ф.Гусейналиева, односторонняя позиция Европы делает брюссельский формат мирных переговоров не столь эффективным - все мы являемся свидетелями поддержки Армении и заявлений в ее пользу.

"Азербайджан хочет подписания мирного договора на условиях, основанных на международном праве, и установления стабильного мира на Южном Кавказе. Однако необоснованные обвинения, выдвинутые ЕС в отношении Азербайджана, бросают тень на перспективу подписания мирного договора", - сказал Гусейналиев.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: “Aİ-nin əsassız ittihamları sülh müqaviləsinin bu qitədə imzalanması perspektivinə kölgə salır"

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