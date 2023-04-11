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Фуад Гусейналиев: Надеюсь, армяне быстро осознают свою ошибку

Фуад Гусейналиев: Надеюсь, армяне быстро осознают свою ошибку Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире канала CBC TV Azerbaijan выступил с заявлением по поводу очередной провокации вооруженных сил Армении.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 21:29
Фуад Гусейналиев: Надеюсь, армяне быстро осознают свою ошибку

"Мы неоднократно говорили, что привлечение Европейской миссии наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу может стать оправданием для армянской стороны в совершении провокаций".

Об этом в эфире телеканала CBC заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Именно армяне просили о размещении этой миссии якобы ради мира. Но больше, чем Азербайджан, никто так за мир в регионе не выступает. Я надеюсь, что наша армия очень быстро даст ответ на эту провокацию, чтобы армяне поняли, насколько ошибочно было это действие с их стороны", - сказал Ф. Гусейналиев.

Отметим, что 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

В результате мер, предпринятых Азербайджанской армией в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении на условной государственной границе, четверо армянских военнослужащих уничтожены, шестеро получили ранения.

Подробнее - в видео:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFuad Hüseynəliyev: “Ümid edirəm ki, ermənilər öz səhvlərini tez anlayacaqlar”

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