Фуад Гусейналиев: Извинения РФ за подбитый самолет AZAL должны быть внятными, не допускающими трактовок

14:24

Российская сторона должна принести внятные, не допускающие трактовок извинения за произошедший инцидент с самолетом Embraer-190 "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) над Грозным, где воздушное судно было обстреляно и подбито силами ПВО РФ, и выплатить компенсацию.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире программы İşgüzar səhər ("Деловое утро") на телеканале ARB24.

Он отметил, что предварительные результаты расследования инцидента четко показывают, что азербайджанский самолет был подбит и получил повреждения в небе над Грозным, куда направлялся.

"Азербайджанская сторона никогда не заявляла, что Россия сделала это намеренно. Конечно, это был трагический инцидент. Но даже за непреднамеренные действия РФ должна открыто принести свои извинения. В заявлениях российская сторона до сих пор использует выражение "несчастный случай в российском воздушном пространстве". Однако это не несчастный случай, а ошибка российских сил противовоздушной обороны. Случайность и ошибка - разные понятия. Поэтому считаю, что извинения должны быть принесены и выражены очень четко", - подчеркнул Ф. Гусейналиев.

Директор агентства также добавил, что следующим шагом должно быть решение о выплате компенсации и привлечении к ответственности лиц, причастных к произошедшему: "Сложно прогнозировать, что предпримет российская сторона, так как РФ с самого начала точно знала, как именно произошел инцидент. Мы увидим это в ближайшие дни. Но реальность такова, что появившиеся на российских Telegram-каналах нелепые утверждения несостоятельны, и очевидно, что скрыть правду не удастся".

Ф. Гусейналиев также обратил внимание на попытки дипломатического замалчивания вопроса в первые дни после инцидента. "Были попытки замять произошедшее по дипломатическим каналам. Но решительность азербайджанской стороны продемонстрировала, что это не удастся, мы не позволим увести расследование в сторону. Поэтому черные ящики были отправлены именно в Бразилию, хотя существует Межгосударственный авиационный комитет, который также занимается расшифровкой бортовых самописцев самолетов, потерпевших крушение в СНГ. Комитет находится в России. Поэтому для обеспечения прозрачности расследования ящики были отправлены в Бразилию", - сказал он.

По словам директора, информация об операции "Ковер" была передана только через восемь минут после того, как самолет потерял управление из-за выхода из строя основных систем управления.

"Информация об операции "Ковер", проводимой в Грозном, была передана лишь через восемь минут после того, как самолет был подбит. Об этом говорят предварительные результаты. Это также разоблачает ложный тезис России о том, что якобы экипаж самолета был проинформирован об операции "Ковер". Помимо этого, установлено, что выдвинутые предположения о столкновении самолета со стаей птиц или взрыве кислородного баллона не имеют под собой оснований".