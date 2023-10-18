Фуад Гусейналиев: Слова Пашиняна об "этнических чистках" - отзвук месседжей его покровителей в Европе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступивший накануне в Европпарламенте, говоря о якобы "этнической чистке" в Карабахском регионе Азербайджана на самом деле озвучивал месседжи своих европейских покровителей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступивший накануне в Европарламенте, говоря о якобы "этнической чистке" в Карабахском регионе Азербайджана на самом деле озвучивал месседжи своих европейских покровителей.

Об этом в интервью телеканалу ARB 24 заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

По его словам, в целом выступление Пашиняна свидетельствует о том, что сегодня Армения готова к миру больше, чем когда-либо: "Первопричиной этого является полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета на всей территории после проведенных 19-20 сентября антитеррористических мероприятий. После этого армяне под давлением сепаратистов покинули Карабахскую экономическую зону. Если раньше армянская сторона поднимала тему о предоставлении какого-то статуса проживающим в Карабахе армянам, сейчас они отказались от этих иллюзий".

Гусейналиев подчеркнул, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и у Армении больше не осталось отговорок, чтобы уклониться от подписания мирного договора.

"Считаю, что речь премьер-министра Армении [в Европарламенте] больше соответствует нынешним реалиям. Однако нельзя игнорировать влияние Франции и других внешних сил на Армению. Они всячески пытаются затянуть вопрос, помешать установлению мира и сотрудничества", - сказал Гусейналиев.

Директор агентства подчеркнул, что Армения превращается в арену борьбы глобальных сил. Естественно, азербайджанская сторона все это видит и принимает к сведению, сказал он.

"Хотелось бы верить, что Пашинян является сторонником мирного договора между Баку и Ереваном. Большинство сил, оказывающих влияние на премьера Армении, сконцентрированы в Европе. В этой связи, говоря о якобы "этнической чистке", Пашинян на самом деле озвучивал месседжи своих европейских покровителей. Однако считаю, что все эти заявления не дадут никаких результатов. Потому что мирный договор сегодня больше всего нужен именно Армении", - сказал Гусейналиев.

По словам Гусейналиева, Европарламент является самым предвзятым в отношении Азербайджана органом Евросоюза, и в этой связи глава армянского правительства не мог бы выступать с этой трибуны за безоговорочный мир с Азербайджаном.

"Выдвигая необоснованные обвинения в "этнической чистке", Пашинян, возможно, планировал извлечь выгоду из процессов, которые могут иметь место в будущем. Он заявил, что более 100 тысяч человек уехали в Армению. На мой взгляд, подобная риторика рассчитана, в том числе, на получение от Европы финансовой помощи, поскольку Армения экономически слабая страна. Примечательно и то, что Армения уже получила помощь под этим предлогом, в то время как Азербайджан при 1 миллионе беженцев не получил и 10 процентов оказанной Армении помощи. Когда дело касается Армении, европейские страны реагируют очень оперативно. Тем самым они пытаются заложить основу для возможного давления на Азербайджан в будущем. Уверен, что Азербайджанское государство и президент Ильхам Алиев заранее все просчитали", - сказал он.