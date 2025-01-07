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Фуад Гусейналиев: Францию беспокоит широкая огласка ее колониальной политики

Фуад Гусейналиев: Францию беспокоит широкая огласка ее колониальной политики Официальный Париж обеспокоен тем, что информация о неблаговидной политике Франции на ее заморских территориях получила широкую огласку.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 13:02
Фуад Гусейналиев: Францию беспокоит широкая огласка ее колониальной политики

Официальный Париж обеспокоен тем, что информация о неблаговидной политике Франции, осуществляемой на ее заморских территориях, получила широкую огласку.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала CBC.

По словам Гусейналиева, продолжение Францией колониальной политики, а также проблемы с соблюдением прав человека и коренного населения во французских заморских департаментах долгое время не поднимались на международном уровне.

"Эта тема долгое время не поднималась во французской прессе и других международных средствах массовой информации. Однако Азербайджан вывел эту проблему на новый уровень, и теперь о ней говорят с трибун ООН, обсуждают на площадках международных организаций и посвящают отдельные международные конференции, которые проходят как в Баку, так и в других частях света. Вопросы, связанные с заморскими территориями, их беспощадной эксплуатацией - как природных ресурсов, так и самих людей, стали предметом обсуждения по всему миру. Именно это вызывает обеспокоенность Парижа. На протяжении десятилетий, а в некоторых случаях и столетий, эта тема фактически оставалась в тени. Однако с развитием СМИ в последние десятилетия ее замалчивание стало невозможным", - сказал он.

Директор Report подчеркнул, что нынешнее правительство Франции осуществляет не только неэффективную внутреннюю, но и предвзятую внешнюю политику, в частности, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана.

По его словам, Макрон неоднократно заявлял о том, что поддерживает армян. "Есть его открытые заявления о том, что они поддерживают Армению, права армян и так далее. В том числе, и прав карабахских армян. Вот это и есть прямое вмешательство в дела Азербайджана", - сказал Фуад Гусейналиев.

Он также указал на вероятность того, что из-за своей провальной политики Макрон может досрочно покинуть Елисейский дворец.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Fransa dənizaşırı ərazilərdə apardığı çirkin siyasətin geniş əks-səda doğurduğundan narahatdır
Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: France troubled by international attention to its colonial policies

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