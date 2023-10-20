Фуад Гусейналиев: Франция диктует ЕС антиазербайджанские решения

Многие антиазербайджанские решения, принятые Европейским Союзом были навязаны со стороны Франции.

Многие принятые Европейским Союзом антиазербайджанские решения были навязаны со стороны Франции.

Как передает Report, об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в эфире телеканала CBC.

"Необходимо учитывать, что в ЕС есть несколько ведущих сил, и особое место среди них занимает Франция, которая явно привержена антиазербайджанской риторике", - сказал он, добавив, что это особенно отчетливо прослеживается в последние годы.

По словам Ф. Гусейналиева, за всем этим стоит желание Франции укрепиться на Южном Кавказе, и конкретно в Армении.

"Они [Франция] делают все возможное, чтобы полностью зайти в Армению и пустить там корни", - подчеркнул он.

Директор информационного агентства Report также отметил, что годами карабахский конфликт был средством давления ЕС на Азербайджан: "А теперь европейские структуры потеряли эту силу. Азербайджан восстановил свой суверенитет".

В свою очередь депутат парламента Азербайджана Новрузали Асланов подчеркнул, что Европарламент однозначно придерживается антиазербайджанской позиции.

"В этом процессе не находится человека, который сказал бы, почему это делается. Европарламенту следовало бы проанализировать все происходящее, но они этого не делают, им это просто не нужно. Им дают готовые нарративы, которые впоследствии они и используют", - добавил Асланов.