Фуад Гусейналиев: Азербайджан предложил приемлемое место для переговоров, выбор за Арменией

Азербайджан накануне предложил Армении выбрать взаимоприемлемое место или принять решение о встрече на государственной границе. Если Ереван хочет мира, то это лучшее предложение.

Азербайджан накануне предложил Армении выбрать взаимоприемлемое место или принять решение о встрече на государственной границе. Если Ереван хочет мира, то это лучшее предложение.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире программы "İşgüzar səhər" на телеканале ARB 24.

По его словам, в настоящее время Армении важен не характер переговоров, а место их проведения.

"После предвзятой позиции США по отношению к Азербайджану становится ясно, что вашингтонская платформа провалилась. Азербайджан не отправится ни на какие переговоры в США. Мы видим и предвзятость Европы, особенно Франции. По этой причине брюссельский формат также находится под большим вопросом. Известно, что официальный Ереван в последнее время избегает платформ, предлагаемых Россией. Поэтому московские переговоры также невозможны", - сказал Гусейналиев.

Он считает, что после подписания мирного соглашения между двумя странами у Еревана нет шансов избежать этого обязательства. Директор информагентства отметил, что если между двумя странами будет подписано мирное соглашение, то об этом будет сообщено международным платформам - Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу и др.

"Кроме того, документ должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Поэтому никакой другой стране не нужно играть роль гаранта мирного соглашения", - добавил Гусейналиев.

По его мнению, мирное соглашение может быть подписано как рамочный документ.

"Мне кажется, что вопрос о демаркации не будет отражен в мирном соглашении, потому что этот процесс занимает много времени, а чтобы его начать важно подписать мирный документ. В Алматинской декларации 1991 года отмечено, что Азербайджан имеет 86,6 тыс. кв. км, Армения - 29,8 тыс. кв. км территорий. По некоторым данным, даже во времена СССР вопрос о делимитации границ между двумя республиками так и не был полностью решен. В любом случае вся работа должна быть проведена с участием экспертов с обеих сторон, и новая граница должна быть уточнена", - отметил он.

Директор агентства также подчеркнул, что внесение в Сенат США документа, запрещающего президенту приостанавливать действие 907-й поправки, не нанесет никакого вреда Азербайджану.

"В настоящее время они отнимают у главы государства право принимать решения об отмене 907-й поправки. Я не думаю, что сегодня Вашингтон может ввести против нас какие-либо санкции. Необходимо учитывать, что Азербайджан является очень важной страной в регионе. Единственной проблемой остается резолюция S3000, принятая Сенатом в связи с 907-й поправкой, однако она еще не вступила в силу. На данный момент это никак на нас не отразится", - сказал Гусейналиев.