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Фуад Гусейналиев: Безопасность на Южном Кавказе не может рассматриваться без участия Азербайджана

Фуад Гусейналиев: Безопасность на Южном Кавказе не может рассматриваться без участия Азербайджана Вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа не могут быть рассмотрены без участия Азербайджана.
Внешняя политика
5 апреля 2024 г. 12:49
Фуад Гусейналиев: Безопасность на Южном Кавказе не может рассматриваться без участия Азербайджана

Вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа не могут быть рассмотрены без участия Азербайджана.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC, комментируя запланированную на сегодня встречу в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе.

По его словам, недавние звонки президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свидетельствуют о том, что США и Европейский Союз обеспокоены позицией официального Баку по этому поводу.

"Позиция Азербайджана на самом деле основывалась на определенной дополнительной информации, что эта встреча не пройдет без влияния на азербайджано-армянские отношения. Как раз беспокойство по этому поводу и выражал официальный Баку на различных площадках. Нельзя обсуждать вопросы безопасности в регионе, не привлекая к этому Азербайджан. Сейчас главный вопрос по налаживанию мирной жизни в регионе Южного Кавказа - это заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Фуад Гусейналиев отметил, что в контексте подписания мира проведение встречи, на которой может быть обсуждено обеспечение безопасности для Армении и возможность военного сотрудничества с ней негативно скажется на процессе.

"Азербайджан заявлял по завершению 44-дневной войны о том, что мир с Арменией должен быть заключен в краткие сроки. Проходит уже четвертый год, но Армения под различными отговорками не решает данный вопрос, говорит о неких несогласованных вопросах. Мы знаем, что мирное соглашение основано на базовых принципах международного права и ничего экстраординарного в проекте этого мирного соглашения нет. Поэтому подобного рода встречи дают Армении какие-то дополнительные иллюзии, что можно будет достичь каких-то своих целей в переговорах с Азербайджаном", - заключил директор Report.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Security in South Caucasus cannot be considered without Azerbaijan's participation

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