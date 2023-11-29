Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию

Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию

Если Ереван действительно хочет мира в регионе и согласен на предложения Баку, основанные на международном праве, или даже согласится на них на запланированной завтра встрече между представителями Азербайджана и Армении, то на следующем этапе не останется

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