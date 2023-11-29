Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию

Если Ереван действительно хочет мира в регионе и согласен на предложения Баку, основанные на международном праве, или даже согласится на них на запланированной завтра встрече между представителями Азербайджана и Армении, то на следующем этапе не останется серьезных проблем с заключением мирного договора.
Об этом в эфире ARB24 сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.
По его словам, на завтрашней встрече могут быть достигнуты положительные результаты: "В последнее время мы слышим обнадеживающие заявления со стороны Армении. Мне кажется, что завтрашняя встреча может стать основой мирного договора. Вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече, в случае сведения к общему знаменателю, позволят в ближайшем времени подписать мирный договор".
Комментируя отношения Азербайджана с США, Ф.Гусейналиев заявил, что любое давление на Азербайджан бессмысленно: "В беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент страны Ильхам Алиев выразил жесткую и открытую позицию Азербайджана. Он заявил, что в случае запрета со стороны США на визиты официальных лиц Азербайджана в эту страну, Баку будет действовать аналогично".
По его словам, целью давления Вашингтона на Азербайджан было получение каких-то дивидендов. "Однако Азербайджан, проявив твердость, показал, что любое давление не имеет смысла. Поэтому США отступили, осознав свою ошибку, а Блинкен согласился на условия президента Азербайджана", - сказал он.