Фуад Гусейналиев: Азербайджан с первого дня выразил готовность принять армянских жителей Карабаха

Азербайджан и Армения еще не прошли предварительный этап, а Никол Пашинян уже говорит о втором и третьем этапах.
Об этом в интервью телеканалу ARB 24 сказал директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.
По его словам, после предпринятых Азербайджаном антитеррористических мероприятий армянские жители Карабаха в интервью представителям медиа на погранично-пропускном пункте "Лачын" заявили, что армянская сторона переселяет их насильственно.
"Наша страна с первого дня выразила готовность принять армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в качестве своих граждан. В связи с этим должен быть какой-то формат, согласно которому армянским жителям предоставляется право на проживание. Это могут быть люди, проживавшие здесь до 1987-1988 годов, а также дети армян, проживающих в Карабахе", - сказал он.
Напомнив, что в период оккупации Армения проводила в Карабахе и прилегающих районах политику незаконного заселения, Ф.Гусейналиев отметил, что лица армянского происхождения из многих стран были незаконно переселены и размещены на этих территориях.
"Исходя из этих реалий, почему Азербайджан должен принимать этих людей на свои суверенные территории?! Азербайджан предоставит армянским жителям Карабаха, соответствующим поставленным Азербайджаном условиям, право жить в стране, обладая всеми правами граждан Азербайджана. Думаю, что никаких проблем с данным вопросом не возникнет", - отметил он.
Комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече в Гранаде в интервью Общественному телевидению Армении, Ф.Гусейналиев добавил, что в любом случае процесс делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией может последовать после мирного соглашения.
"Никол Пашинян хочет выдвинуть дополнительные условия для подписания мирного договора. Однако в настоящее время между Арменией и Азербайджаном еще не подписан мирный договор. В этом случае ни о какой карте, границах не может быть и речи. Прежде всего, две страны должны подписать мирный договор и на его основе предпринимать дальнейшие шаги. А какие карты взять за основу для делимитации - это следующий этап. Мы еще не прошли предварительный этап, а Никол Пашинян уже говорит о втором, третьем этапах. Мы хорошо знаем, что такие переговоры не приведут ни к каким результатам", - добавил Ф.Гусейналиев.