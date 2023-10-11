Фуад Гусейналиев: Азербайджан с первого дня выразил готовность принять армянских жителей Карабаха

Азербайджан и Армения еще не прошли предварительный этап, а Никол Пашинян уже говорит о втором и третьем этапах.

Азербайджан и Армения еще не прошли предварительный этап, а Никол Пашинян уже говорит о втором и третьем этапах.

Об этом в интервью телеканалу ARB 24 сказал директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

По его словам, после предпринятых Азербайджаном антитеррористических мероприятий армянские жители Карабаха в интервью представителям медиа на погранично-пропускном пункте "Лачын" заявили, что армянская сторона переселяет их насильственно.

"Наша страна с первого дня выразила готовность принять армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в качестве своих граждан. В связи с этим должен быть какой-то формат, согласно которому армянским жителям предоставляется право на проживание. Это могут быть люди, проживавшие здесь до 1987-1988 годов, а также дети армян, проживающих в Карабахе", - сказал он.

Напомнив, что в период оккупации Армения проводила в Карабахе и прилегающих районах политику незаконного заселения, Ф.Гусейналиев отметил, что лица армянского происхождения из многих стран были незаконно переселены и размещены на этих территориях.

Никол Пашинян

"Исходя из этих реалий, почему Азербайджан должен принимать этих людей на свои суверенные территории?! Азербайджан предоставит армянским жителям Карабаха, соответствующим поставленным Азербайджаном условиям, право жить в стране, обладая всеми правами граждан Азербайджана. Думаю, что никаких проблем с данным вопросом не возникнет", - отметил он.

Комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече в Гранаде в интервью Общественному телевидению Армении, Ф.Гусейналиев добавил, что в любом случае процесс делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией может последовать после мирного соглашения.

"Никол Пашинян хочет выдвинуть дополнительные условия для подписания мирного договора. Однако в настоящее время между Арменией и Азербайджаном еще не подписан мирный договор. В этом случае ни о какой карте, границах не может быть и речи. Прежде всего, две страны должны подписать мирный договор и на его основе предпринимать дальнейшие шаги. А какие карты взять за основу для делимитации - это следующий этап. Мы еще не прошли предварительный этап, а Никол Пашинян уже говорит о втором, третьем этапах. Мы хорошо знаем, что такие переговоры не приведут ни к каким результатам", - добавил Ф.Гусейналиев.