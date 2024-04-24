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Фуад Гусейналиев: Армения не стремится к эскалации в отношениях с Азербайджаном

Фуад Гусейналиев: Армения не стремится к эскалации в отношениях с Азербайджаном Возвращение четырех сел, находящихся под оккупацией Армении напрямую повлияло на начало процесса делимитации границы.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 12:58
Фуад Гусейналиев: Армения не стремится к эскалации в отношениях с Азербайджаном

Возвращение четырех сел, находящихся под оккупацией Армении долгие годы, напрямую повлияло на начало процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report об этом в интервью телеканалу CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Я надеюсь, что такие позитивные сигналы будут демонстрироваться и дальше, несмотря на давление со стороны сил, препятствующих мирному соглашению", - отметил он.

Достижение мирного соглашения открывает большие перспективы для Армении, в отличие от ныне существующего ни мира, ни войны, считает он.

Ф. Гусейналиев подчеркнул, что не считает возможность новой эскалации конфликта с Арменией реальной.

"Последние события показывают, что Армения тоже не хочет очередного витка эскалации и медленными шагами продвигается к заключению мирного соглашения с Азербайджаном", - сказал он.

Подводя итог, директор Report выразил надежду, что несмотря на внешнее влияние, правительство Армении будет следовать собственным интересам, а не таких игроков как Франция.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Armenia is not trying to strain relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Ermənistan Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirməyə çalışmır

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