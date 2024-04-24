Фуад Гусейналиев: Армения не стремится к эскалации в отношениях с Азербайджаном

Возвращение четырех сел, находящихся под оккупацией Армении долгие годы, напрямую повлияло на начало процесса делимитации границы с Азербайджаном.
Как передает Report об этом в интервью телеканалу CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.
"Я надеюсь, что такие позитивные сигналы будут демонстрироваться и дальше, несмотря на давление со стороны сил, препятствующих мирному соглашению", - отметил он.
Достижение мирного соглашения открывает большие перспективы для Армении, в отличие от ныне существующего ни мира, ни войны, считает он.
Ф. Гусейналиев подчеркнул, что не считает возможность новой эскалации конфликта с Арменией реальной.
"Последние события показывают, что Армения тоже не хочет очередного витка эскалации и медленными шагами продвигается к заключению мирного соглашения с Азербайджаном", - сказал он.
Подводя итог, директор Report выразил надежду, что несмотря на внешнее влияние, правительство Армении будет следовать собственным интересам, а не таких игроков как Франция.