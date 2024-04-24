Фуад Гусейналиев: Армения не стремится к эскалации в отношениях с Азербайджаном

Возвращение четырех сел, находящихся под оккупацией Армении напрямую повлияло на начало процесса делимитации границы.

Возвращение четырех сел, находящихся под оккупацией Армении долгие годы, напрямую повлияло на начало процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report об этом в интервью телеканалу CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Я надеюсь, что такие позитивные сигналы будут демонстрироваться и дальше, несмотря на давление со стороны сил, препятствующих мирному соглашению", - отметил он.

Достижение мирного соглашения открывает большие перспективы для Армении, в отличие от ныне существующего ни мира, ни войны, считает он.

Ф. Гусейналиев подчеркнул, что не считает возможность новой эскалации конфликта с Арменией реальной.

"Последние события показывают, что Армения тоже не хочет очередного витка эскалации и медленными шагами продвигается к заключению мирного соглашения с Азербайджаном", - сказал он.

Подводя итог, директор Report выразил надежду, что несмотря на внешнее влияние, правительство Армении будет следовать собственным интересам, а не таких игроков как Франция.