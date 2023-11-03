Фуад Чирагов: Армения должна прекратить создавать препятствия в вопросе интеграции армян Карабаха

Армения для нормализаций отношений с Азербайджаном должна прекратить создавать препятствия в интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

Армения для нормализаций отношений с Азербайджаном должна прекратить создавать препятствия в интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов, выступая на симпозиуме "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

"Армения должна выполнить условия Азербайджана, то есть прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны, положить конец территориальным претензиям и угрозам", - сказал он.

По его словам, сейчас Азербайджан переживает исторический период: "Мы победили в войне, освободили свои территории. Однако установление мира в постконфликтный период кажется очень сложным".

По словам Чирагова, сроки подписания мирного договора зависят от дальнейших действий обеих стран. В этом вопросе очень важна также позиция международного сообщества, сказал он.