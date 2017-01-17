Посол: Поддержка Турцией Азербайджана на международных площадках - пример для сотрудничества

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на взаимном доверии и солидарности.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Анкаре Фуада Багирова, опубликованной в турецком издании Daily Sabah.

"Мы уверены, что успех достигнутый за столь короткий период в 25 лет, будет продолжаться по восходящей и в дальнейшие годы", - отметил Ф.Багиров.

По словам посла, за 25 лет с момента создания дипломатических отношений Турция и Азербайджан уделяли особое внимание укреплению региональной безопасности и реализации социально-экономических, научных и культурных связей.

Ф.Багиров подчеркнул, что за это время было подписано около 200 соглашений в различных областях по укреплению продолжающихся двусторонних отношений, что отразилось на количестве взаимных официальных визитов на высоком уровне. Он также напомнил о реализации нефтепровода и газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, ставшие ориентирами в азербайджано-турецких отношениях, выводя их на стратегическое партнерство.

Далее посол указал на развитие Южного газового коридора, который был запущен благодаря стараниям обеих стран, а также TAP и TANAP. Развивая тему, посол также напомнил о проекте Баку-Тбилиси-Карс, соединивший обе страны, который позволил оживить проект Шелковый путь.

"Отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на взаимном доверии и солидарности, которые были также вынесены на том же уровне на международные площадки", - говорится в статье посла.

Ф.Багиров отметил успешное сотрудничество двух стран по защите национальных интересов на различных международных площадках, указал на поддержку Турции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана в качестве примера сотрудничества.