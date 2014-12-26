​Фуад Ахундов прокомментировал предложение о включении горы Арарат в список "армянского культурного наследия" ЮНЕСКО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Завсектором общественно-политического отдела Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов прокомментировал предложение депутата армянского парламента Заруи Постанджян обратиться в ЮНЕСКО с целью внести гору Арарат (Агрыдаг) в список "армянского нематериального культурного наследия".

Ф.Ахундов отметил, что предложение армянского депутата З.Постанджян было озвучено сразу после презентации в Баку очередного проекта, "состоящего из уникальной научной технологии – своего рода "детектора лжи" армянской истории".

"Благодаря нашей научной методике, можно очень быстро и однозначно пресечь притязания армян на образцы культурного наследия азербайджанцев и других народов региона", - подчеркнул завсектором.

Отметим, что проект по обличению армянских притязаний на культурные ценности народов региона был презентован 25 декабря Центром истории Кавказа при Институте общественно-политических исследований "AZER-GLOBE".

"Помимо чисто юридической безграмотности армянских идеологов, абсурдной выглядит мысль об указании какого бы то ни было объекта природного происхождения в качестве "нематериального культурного наследия" народа. Аналогично выглядела бы попытка обращения Азербайджана или Турции о включении небесного тела - Луны в список нематериального культурного наследия азербайджанцев только потому, что на флаге этой страны изображен полумесяц", - говорится в распространенном Центром заявлении по этому поводу.