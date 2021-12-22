Фуад Ахундов: Впереди только улучшение взаимоотношений с Россией

Во всем пространстве СНГ нет более добрососедских и дружеских стратегических, партнерских отношений, чем между Азербайджаном и Россией

Во всем пространстве СНГ нет более добрососедских и дружеских стратегических, партнерских отношений, чем между Азербайджаном и Россией. Впереди "у нас только улучшение взаимоотношений и повышение товарооборота".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором Администрации президента Фуад Ахундов в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

"Были определенные силы в России, которые говорили, что Азербайджан уйдет на запад, что будто нельзя подписывать с Азербайджаном контракты, что если Азербайджан разбогатеет, он уйдет на запад. Но с каждым последующим годом становилось ясно, что азербайджано-российские отношения только улучшались",- заявил Ф. Ахундов.

Он отметил дальновидную политику президента Ильхама Алиева, который выстроил "комфортные отношения" и с Анкарой, и с Москвой, и с Вашингтоном.

"Недавно президент издал целый ряд указов по повышению зарплат и соцпакетов и это, и при том, что нам предстоит отстраивать заново с нуля территорию равную по площади территории Ливана- 10 000 кв. километров. Все были в Карабахе и все видели, что все стерто с лица земли. Несмотря на это, президент Ильхам Алиев находит средства для повышения социального пакета, пенсий и стипендий для населения Азербайджана", - отметил Ф. Ахундов.