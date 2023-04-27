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Фуад Ахундов: Невозможно не гордиться отношениями между Азербайджаном и Россией

Фуад Ахундов: Невозможно не гордиться отношениями между Азербайджаном и Россией Как сообщает Report, об этом ректор Университета мировых цивилизаций Олег Слоботчиков
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 17:24
Фуад Ахундов: Невозможно не гордиться отношениями между Азербайджаном и Россией

Двусторонними отношениями между Россией и Азербайджаном на сегодняшний день невозможно не гордиться. Все это благодаря заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом политолог Фуад Ахундов заявил в ходе проходящего в Москве круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России".

По его словам, Горбачев развалил СССР, включая экономику и идеологию. "Но наше общее информационно-культурное пространство ему развалить не удалось", - сказал Ф. Ахундов, добавив, что в Азербайджане растет число школьников, обучающихся на русском языке.

В свою очередь, ректор российского Университета мировых цивилизаций Олег Слоботчиков отметил, что Гейдар Алиев был настоящим государственником.

"Азербайджан получил хорошее устойчивое развитие именно благодаря курсу Гейдара Алиева", - добавил он.

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Версия на английском языке Fuad Akhundov: Impossible not to be proud of Azerbaijan-Russia relations
Версия на азербайджанском языке Fuad Axundov: “Azərbaycan ilə Rusiya arasındakı münasibətlərlə fəxr etməmək mümkün deyil”

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