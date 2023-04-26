Фуад Ахундов: Гейдар Алиев был реформатором и справедливым человеком

Гейдар Алиев был большим реформатором и справедливым человеком.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев был реформатором и справедливым человеком.

Как передает Report, об этом заявил политолог Фуад Ахундов в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России" в Москве.

По его словам, это был единственный человек, под курацию которого хотели попасть многие министерства и министры. "Обычно кураторы бывают не очень доброжелательными, но министры понимали, что Алиев будет решать их вопросы", - сказал он.

Политолог также отметил важную роль Гейдара Алиева в вопросе строительства Байкало-Амурской магистрали. По его словам, когда возникла ошибка в проектировании магистрали, многие инженеры боялись докладывать о ней в Москву, и единственным шагом было рассказать об этом Гейдару Алиеву.

"Гейдар Алиев в итоге решил этот вопрос, маршрут был изменен, и был увеличен КПД Байкало-Амурской магистрали. Если бы она строилась по прежнему проекту, то были бы многомиллиардные потери", - добавил Ахундов.

Он отметил, что Гейдар Алиев смотрелся бы значительно выгоднее в сравнении с Михаилом Горбачевым на посту руководителя СССР. "Был случай, когда назначали Геннадия Колбина первым секретарем ЦК Компартии Казахстанской ССР, все молча проголосовали, а Гейдар Алиев сказал, что мы рискуем, это может плохо кончится. И на самом деле, первая кровь в СССР пролилась в Казахстане в ходе печальных Алматинских событий. И представьте как смотрелся Горбачев в сравнении с Гейдаром Алиевым, который об этом предупреждал", - сказал политолог.