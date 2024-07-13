ФТКН: Для предотвращения необоснованных обвинений в адрес фонда будут предприняты правовые меры

15:29

Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ФТКН) отвергает обвинения в свой адрес в невыполнении обязательств.

Об этом Report сообщили в ФТКН.

В сообщении указывается, что утверждения британского переводчика и журналиста Иан Пеарт, распространенное в социальных сетях и СМИ, не отражает действительности.

"Между Фондом тюркской культуры и наследия и Ианом Пеартом нет никаких договорных отношений и не подписано никакое соглашения по оказанию услуг. Фонд не имеет никаких юридических обязательств перед господином Ианом Пеартом", - говорится в заявлении.

ФТКН призвал СМИ не публиковать необоснованные материалы без досконального изучения сути вопроса.

"Заявляем, что будут приняты все возможные юридические меры для предотвращения необоснованных и ложных утверждений со стороны любого лица, могущие негативно влиять на репутацию и имидж нашей организации", - говорится в распространенном заявлении.