FT: Трамп разозлился на Макрона из-за его визита в Гренландию

Президент США Дональд Трамп был раздражен визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию.

Президент США Дональд Трамп был раздражен визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди государств - участников Группы семи (G7).

По ее данным, недовольство Макроном повлияло на решение Трампа досрочно покинуть саммит G7 в Канаде. В то же время неназванный британский чиновник заявил изданию, что глава Белого дома просто устал от "семерки".

Макрон посетил Гренландию 15 июня для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США.

Трамп покинул саммит "семерки" 16 июня прежде запланированного срока. Белый дом пояснил, что ему надо "успеть решить множество важных вопросов". Позже Трамп назвал ошибочными слова Макрона о том, что он покинул саммит G7, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Трамп заявил, что Макрон "постоянно понимает все неверно" и на самом деле он отправляется в Вашингтон по другой причине.