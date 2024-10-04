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Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности

Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности Фронт поддержки политических заключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности и поддержки активистов, находящихся в заключении во французской колонии.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 16:46
Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности

Фронт поддержки политических заключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности и поддержки активистов, находящихся в заключении во французской колонии.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Фронта, особая благодарность выражена ассоциации Solidarita, движению EH Bai и Бакинской инициативной группе.

В заявлении отмечается, что Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии выражает признательность участникам акций солидарности в различных городах Франции, Каталонии, бассейне Тихого океана, а также на Антильских островах, которые проводятся в ответ серию допросов в Лионском суде, начавшихся 20 сентября 2024 года.

"Наш коллектив высоко оценивает важную работу, проделанную в течение нескольких месяцев командой "Канакской солидарности" и Канакским движением Франции в рамках усилий по повышению осведомленности", - говорится в тексте.

Фронт особо поблагодарил ассоциацию Solidarita и EH Bai за важную поддержку в создании движения, а также Бакинскую инициативную группу за поддержку семьям политзаключенных.

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Версия на английском языке New Caledonian Political Prisoners Support Front thanks those who support activists imprisoned in French colony
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyalı Siyasi Məhbuslara Dəstək Cəbhəsi Fransa koloniyasında həbsdə olan fəalları dəstəkləyənlərə təşəkkür edib

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