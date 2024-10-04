Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности

Фронт поддержки политических заключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности и поддержки активистов, находящихся в заключении во французской колонии.

Фронт поддержки политических заключенных из Новой Каледонии поблагодарил участников акций солидарности и поддержки активистов, находящихся в заключении во французской колонии.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Фронта, особая благодарность выражена ассоциации Solidarita, движению EH Bai и Бакинской инициативной группе.

В заявлении отмечается, что Фронт поддержки политзаключенных из Новой Каледонии выражает признательность участникам акций солидарности в различных городах Франции, Каталонии, бассейне Тихого океана, а также на Антильских островах, которые проводятся в ответ серию допросов в Лионском суде, начавшихся 20 сентября 2024 года.

"Наш коллектив высоко оценивает важную работу, проделанную в течение нескольких месяцев командой "Канакской солидарности" и Канакским движением Франции в рамках усилий по повышению осведомленности", - говорится в тексте.

Фронт особо поблагодарил ассоциацию Solidarita и EH Bai за важную поддержку в создании движения, а также Бакинскую инициативную группу за поддержку семьям политзаключенных.