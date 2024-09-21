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Фронт освобождения французских колоний: Репрессии являются частью колониальной политики Парижа

Фронт освобождения французских колоний: Репрессии являются частью колониальной политики Парижа Фронт освобождения французских колоний осудил насилие со стороны властей Франции на колонизированных территориях.
Внешняя политика
21 сентября 2024 г. 10:49
Фронт освобождения французских колоний: Репрессии являются частью колониальной политики Парижа

Фронт освобождения французских колоний осудил насилие со стороны властей Франции на колонизированных территориях.

Как сообщает Report, Фронт назвал трагедией убийство французскими правоохранителями двух молодых канаков из города Сент-Луи.

В заявлении отмечается, что Франция, нарушив обещания в соглашениях Нумеа и Матиньон, настаивает на сохранении колониального режима под предлогом поддержания порядка: "Франция предпочитает решать проблемы многочисленных коренных народов, находящихся под колониальным господством, насильственными методами. На сегодняшний день мишенью является народ, насильно лишенный права на самоопределение.

Международное сообщество не может молчать против этого системного и институционального насилия, оно обязано оказать давление на Францию, потребовать соблюдения ею стандартов международного права и немедленного прекращения репрессий.

Ситуация на Мартинике не является утешительной. Права народа Мартиники на экономическую и социальную справедливость жестоко подавляются. Эти государственные репрессии являются частью колониальной политики и мы их решительно осуждаем.

Международный фронт освобождения выражает непоколебимую поддержку всем жертвам колониализма - канакам и населению Мартиники. Наша борьба – это борьба за справедливость, свободу, освобождение и достоинство нашего народа. Мы останемся верны нашей борьбе до тех пор, пока колониализм не будет окончательно искоренен и наши народы наконец не добьются свободы, мира и суверенитета".

К заявлению присоединились 17 политических движений с территорий, находящихся под французским колониальным господством.

Напомним, что в июле этого года лидеры политических партий и движений, борющихся за независимость во французских колониях, провели свой Первый съезд в Баку и создали Фронт освобождения французских колоний.

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Версия на английском языке International Liberation Front denounces colonial violence by Paris
Версия на азербайджанском языке Azadlıq Cəbhəsi: Fransanın xalqın tələblərini boğan dövlət repressiyası müstəmləkə məntiqinin bir hissəsidir

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