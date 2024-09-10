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Фронт освобождения французских колоний осудил призыв МИД Франции касательно поездок в Азербайджан

Фронт освобождения французских колоний осудил призыв МИД Франции касательно поездок в Азербайджан Фронт освобождения французских колоний решительно осудил призыв Министерства Европы и иностранных дел Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан.
Внешняя политика
10 сентября 2024 г. 10:12
Фронт освобождения французских колоний осудил призыв МИД Франции касательно поездок в Азербайджан

Фронт освобождения французских колоний решительно осудил призыв Министерства Европы и иностранных дел Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фронта.

"Очередным шагом французского правительства, несомненно, будет полный запрет французским гражданам посещать Азербайджан. Это противоправное решение нарушит права человека и будет препятствовать свободному передвижению людей и товаров", - говорится в заявлении.

Представители Фронта считают, что действия Парижа преследуют только одну цель – воспрепятствовать усилиям Бакинской инициативной группы в борьбе с колониализмом.

Заявление подписали лидеры 14 политических движений территорий, находящихся под французской колонией.

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Версия на английском языке ФотоFront for Liberation of French colonies condemns France's travel advisory against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоFransa Koloniyalarının Azadlıq Cəbhəsi rəsmi Parisin Azərbaycana səyahət xəbərdarlığına etiraz edib

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