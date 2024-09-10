Фронт освобождения французских колоний осудил призыв МИД Франции касательно поездок в Азербайджан

Фронт освобождения французских колоний решительно осудил призыв Министерства Европы и иностранных дел Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан.

Фронт освобождения французских колоний решительно осудил призыв Министерства Европы и иностранных дел Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фронта.

"Очередным шагом французского правительства, несомненно, будет полный запрет французским гражданам посещать Азербайджан. Это противоправное решение нарушит права человека и будет препятствовать свободному передвижению людей и товаров", - говорится в заявлении.

Представители Фронта считают, что действия Парижа преследуют только одну цель – воспрепятствовать усилиям Бакинской инициативной группы в борьбе с колониализмом.

Заявление подписали лидеры 14 политических движений территорий, находящихся под французской колонией.