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    Франсуа Олланд в апреле посетит Азербайджан

    24-25 апреля президент Франции посетит Ереван и Баку

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд обсудит карабахскую проблему с армянским и азербайджанским коллегами во время визита в Ереван и Баку 24-25 апреля.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", об этом сказал государственный секретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир.

    «Париж приложит все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Поэтому президент республики, желая содействовать возобновлению дипломатических инициатив, созвал 27 октября 2014 года саммит с участием президентов Армении и Азербайджана. Во время этой встречи была достигнута договоренность о первом гуманитарном шаге - обмене информации о без вести пропавших», - сказал А.Дезир.

    Госсекретарь также добавил, что напряженность последних месяцев свидетельствует об острой необходимости воплощения в жизнь этих принципов.

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