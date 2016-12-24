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    Франсуа Олланд поздравил президента Ильхама Алиева

    Франция и лично я имеем обязательства в поиске устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта переговорным путем

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание. 

    Как сообщает Report, в нем говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

    Пользуясь этой приятной возможностью, с удовлетворением подчеркиваю значение наших углубляющихся и развивающихся двусторонних связей. Я также рад достигнутым нами прекрасным успехам. Примером тому является Французско-азербайджанский университет, открывшийся 15 сентября этого года в Баку при Вашей большой поддержке.

    В заключение еще раз довожу до Вашего внимания, что Франция и лично я имеем обязательства в поиске устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта переговорным путем".

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