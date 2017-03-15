Франсуа Олланд: Франция останется открытым и искренним партнером Азербайджана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Франция останется открытым и искренним партнером Азербайджана, желающим обмениваться опытом в области прав человека и вести совместную работу ради безопасности в регионе и стабильного будущего".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на ужине в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Париже.

Ф. Олланд подчеркнул, что связи между народами Азербайджана и Франции намного древнее 25 лет дипломатических отношений: "Наши страны сблизили в первую очередь торговые отношения. Начало этих связей уходит в IX и X века, в период проходящего через Азербайджан Шелкового пути. С XIII века этой дорогой воспользовались и французские путешественники".

"Ваша страна поставила перед собой цель расширения сотрудничества и укрепления независимости. Именно поэтому мы поддержали перспективу нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Я рад, что переговоры с вашим участием начались месяц назад в Брюсселе", - отметил президент Франции.