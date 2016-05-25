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    Франсуа Олланд: Франция будет продолжать усилия, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Президент Франции поздравил главу азербайджанского государства по случаю Дня Республики - 28 Мая

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Франсуа Олланд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Господин президент,

    Передаю Вам и Вашему народу искренние пожелания мира, процветания и прогресса по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    В этом году, как и в предыдущие годы, развитие сотрудничества между Францией и Азербайджаном продолжалось во всех областях. Наглядным примером тому служит Французско-Азербайджанский университет, который в скором времени откроется в Баку. Я рад этому и желаю, чтобы объединяющие наши страны партнерские связи еще более углублялись и охватывали различные сферы.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хочу заверить Вас в том, что Франция, как сопредседатель Минской группы, вместе с российскими и американскими партнерами будет продолжать усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

    Господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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