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    Франсуа Олланд: Франция будет активно работать как сопредседатель МГ ОБСЕ для устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Президент Франции направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Франсуа Олланд направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    21 февраля была отмечена 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном.

    Рад, что в течение этих 25 лет наши страны наладили непрерывно развивающиеся и многовекторные прочные связи. Я имел возможность убедиться в этом во время моих визитов в Азербайджан в мае 2014 года и апреле 2015 года.

    Наш тесный политический диалог, интенсивность торгового и экономического обмена, а также достижения в культурной и университетской сферах на примере Французско-Азербайджанского Университета доказывают динамизм и потенциал наших связей во всех областях.

    Желаю, чтобы наши страны и дальше шли вперед по этому пути и еще более укрепили связи для налаживания истинного сотрудничества.

    Можете быть уверены в том, что Франция будет активно работать и продолжит свои обязательства как сопредседатель Минской группы ОБСЕ для устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на благо всего региона.

    Господин президент, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении".

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