Франсуа Бурга: Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне

Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне.

Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог и арабист, почетный старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Франсуа Бурга на проходящей в Баку международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По его словам, существуют три основные причины исламофобии во Франции: "Франция больше не христианская страна, а общество, освобожденное от христианства. Другой причиной исламофобии является "секуляризм французского образца". Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне. Если бы 10 лет назад возник небольшой спор, связанный с мусульманами, его бы криминализировали. Сейчас Франция криминализирует мысли, а не действия".

Французский политолог сказал, что впервые посещает Азербайджан: "Я чувствую себя в Азербайджане прекрасно".