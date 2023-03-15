О нас

Франсуа Бурга: Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне

Франсуа Бурга: Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 15:54
Франсуа Бурга: Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне

Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог и арабист, почетный старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Франсуа Бурга на проходящей в Баку международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По его словам, существуют три основные причины исламофобии во Франции: "Франция больше не христианская страна, а общество, освобожденное от христианства. Другой причиной исламофобии является "секуляризм французского образца". Французское общество движется к исламофобии на государственном уровне. Если бы 10 лет назад возник небольшой спор, связанный с мусульманами, его бы криминализировали. Сейчас Франция криминализирует мысли, а не действия".

Французский политолог сказал, что впервые посещает Азербайджан: "Я чувствую себя в Азербайджане прекрасно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Francois Burgat: French society is moving towards state Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Fransua Burqat : “Fransa cəmiyyəti dövlət islamofobiyasına doğru gedir”

Другие новости из категории

МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу
МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу
15 марта 2023 г. 16:03
Брахим Лайтусс: Исламофобия - проблема не только для мусульман, но и европейских граждан
Брахим Лайтусс: Исламофобия - проблема не только для мусульман, но и европейских граждан
15 марта 2023 г. 15:39
Айхан Гаджизаде: Попытки Пашиняна вмешаться в диалог с армянскими жителями Карабаха неприемлемы
Айхан Гаджизаде: Попытки Пашиняна вмешаться в диалог с армянскими жителями Карабаха неприемлемы
15 марта 2023 г. 15:37
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Сотрудница НАНА: Европа переживает кризис плюрализма
Сотрудница НАНА: Европа переживает кризис плюрализма
15 марта 2023 г. 14:31
Исмет Джахан: Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий
Исмет Джахан: Борьба с исламофобией должна вестись в соответствии с конкретным планом действий
15 марта 2023 г. 14:01
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Султан Ахмед Али: Азербайджан играет ведущую роль в мусульманском мире
Султан Ахмед Али: Азербайджан играет ведущую роль в мусульманском мире
15 марта 2023 г. 13:12
Камель Мезити: Исламофобия представляет большую проблему во Франции
Камель Мезити: Исламофобия представляет большую проблему во Франции
15 марта 2023 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi