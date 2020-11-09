"Frans Press" отказался публиковать интервью посла Азербайджана

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев выразил протест агентству Франс Пресс (Agence France Presse) и газете Le Figaro.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев выразил протест агентству Франс Пресс (Agence France Presse) и газете Le Figaro.

Как сообщает Report, на своей странице в Твиттер посол Азербайджана написал:

"Позор Agence France Presse и журналисту Дидье Лаурасу, отказавшимся публиковать мое интервью. Изданию "Le Figaro", не желающему публиковать мое интервью, и другим СМИ, занявшим аналогичную позицию, должно быть стыдно. Таковы самовыражение и свобода слова во Франции", - написал посол в Твиттере.

Рахман Мустафаев также поделился материалами, направленными на электронные адреса Лаураса и некоего Оливера.