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Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли

Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 15:48
Франко Лоллия: Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту и делает людей заложниками чужой воли

Нейроколониализм проникает в сознание подобно паразиту, методично превращая целые народы в заложников чужой воли и идеологии. Это явление представляет собой одну из наиболее опасных форм современного империализма.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил известный общественный деятель Франко Лоллия на международной конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы", проходящей в Баку.

В своем выступлении Лоллия подчеркнул принципиальное отличие нейроколониализма от традиционных форм империализма. По его словам, если классический колониализм был направлен на территориальное подчинение и экономическую эксплуатацию, то нейроколониализм нацелен на более глубокий и долгосрочный контроль — контроль над сознанием и мышлением народов.

"Нейроколониализм — это сложная, многоуровневая система влияния, при которой чужеродные идеи, ценности и интерпретации истории искусно маскируются под объективную истину и прогресс," — пояснил Лоллия. — "В действительности же они служат продолжением имперской повестки, но в более изощренной форме."

Особую опасность, по мнению эксперта, представляет способность нейроколониализма действовать незаметно, интегрируя внешние преступные практики и формы угнетения в ткань общественных и культурных норм, делая их частью повседневности.

"Нейроимпериализм мастерски замаскирован под современность — он словно надел деловой костюм и вошел в общество как нечто приемлемое и даже желательное. Но его истинная суть — тотальная манипуляция сознанием," — предупредил Лоллия. — "Он действует подобно паразиту из научных исследований о муравьях: проникает в мозг и постепенно берет под контроль все действия и решения. В результате муравей уже не принадлежит себе, он становится лишь оболочкой, управляемой паразитом. Так и целые народы становятся пленниками чужой воли, даже не осознавая этого."

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Версия на английском языке Franco Lollia: Neurocolonialism penetrates the mind like a parasite
Версия на азербайджанском языке Franko Lolliya: Neyrokolonializm şüura parazit kimi nüfuz edir

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