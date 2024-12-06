Франклин Мейерс: Колониальная политика негативно сказывается на жизни жителей Сен-Мартена

Бакинская инициативная группа (БИГ) может помочь Сен-Мартену достичь своей цели и обрести независимость.

Бакинская инициативная группа (БИГ) может помочь Сен-Мартену достичь своей цели и обрести независимость.

Об этом в интервью Report заявил член парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс, участвующий в конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба" в Баку.

"У Сен-Мартена теперь есть друзья в Азербайджане. Бакинская инициативная группа может помочь нам донести до мирового сообщества свои реалии", - сказал он.

Майерс сказал, что колониальная политика Нидерландов крайне негативно влияет на жизнь местного населения, ограничивает их политическую свободу.

"Сколько бы они не говорили об автономии, реальность такова – мы являемся частью Королевства Нидерландов", - сказал он.