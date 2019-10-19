Французский суд аннулировал еще одну "хартию", заключенную с сепаратистами

17 октября Лионский административный суд аннулировал "хартию", подписанную 18 мая 2015 года между французской коммуной Вилобран и оккупированным азербайджанским городом Шуша.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

МИД приветствут решение французского суда об аннулировании незаконного "соглашения", противоречащего национальным законодательствам Азербайджана и Франции: "До этого дня решениями соответствующих французских судов были аннулированы 10 незаконных "договоров" между французскими городами и "органами местного управления", созданными сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана. Особо следует отметить, что все три незаконные "хартии", подписанные с историческим центром Нагорно-Карабахского региона Азербайджана - Шушой, были аннулированы".

"Азербайджанская сторона верит, что действующие в настоящее время и противоречащие законодательству Франции, в частности 73-й статье Конституции страны, другие незаконные "документы" также будут в ближайшее время аннулированы французскими судами. Верховенство закона превыше всего, и группы армянского лобби во Франции должны понимать, что их попытки реализовать свои интересы за счет нарушения законов Франции и международных обязательств этой страны обречены на провал", - отмечается в информации.