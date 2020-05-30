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Французский сенатор благодарит Президента Азербайджана

​Французский сенатор благодарит Президента Азербайджана

Натали Гуле

Сенатор из департамента Орн Франции, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Господин Президент!

Мы знакомы более двадцати лет и я всегда высоко оценивала уровень наших отношений.

В переживаемый кризисный период я поняла, что слова и выступления, озвученные на проведенных в Баку гуманитарных форумах, не остаются на бумаге. Увидела, что слова совпадают с делом.

Благодаря Вашей заботе и Международному центру Низами Гянджеви нашему департаменту было предоставлено тысячи масок, 210 тестов и защитная одежда.

Поэтому я хотела искренне и чувством симпатии поблагодарить Вас. Надеюсь на скорую встречу, более плодотворное международное сотрудничество и обсуждение всех этих тем во имя общих гуманистических интересов.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в высоком почтении".

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