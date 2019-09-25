Французский адвокат: Азербайджан преодолевает все трудности

"Во Франции сложно получить право на убежище, то есть статус беженца".

Об этом французскому бюро Report заявил адвокат Жан-Эммануэль Медина.

По его словам, основным условием получения статуса беженца во Франции является опасность, нависшая над самим заявителем и его семьей: "Эта опасность может исходить из религиозных убеждений, сексуальной ориентации и политических взглядов. Так или иначе, человек должен представить веские аргументы того, что его жизни грозит опасность. С этой точки зрения получить статус беженца во Франции не так уж просто. Очень многие обращаются в Управление иммиграции и интеграции Франции с просьбами о получении статуса беженца. Но лишь двое из них получают этот статус".

По словам адвоката, во многих уголках мира женщины подвергаются насилию: "Одной из таких стран является Марокко. В этой стране высокопоставленные чиновники совершают нападки на женщин. Такая же ситуация в Ливане. Правительство Азербайджана преодолевает все трудности".