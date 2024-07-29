Французский журналист: Провокация на Олимпиаде – это восхваление тесной коалиции между Францией и армянскими националистами

Провокационные высказывания французского журналиста, освещавшего церемонию открытия Олимпийских игр, являются восхвалением тесной коалиции между правительством Франции и армянскими националистами.

Провокационные высказывания французского журналиста, освещавшего церемонию открытия Олимпийских игр, являются восхвалением тесной коалиции между правительством Франции и армянскими националистами.

Данное мнение в комментарии французскому бюро Report выразил учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, журналист-режиссер Жан-Мишель Брюн.

По его словам, заявления Лорана Делаусса в эфире французского телеканала Fr2, высказанные во время прохождения азербайджанских и армянских спортсменов, являются повторением зазубренных им уроков в проармянской школе журналистики.

Он отметил, что солидарность между правительством Франции и партией "Дашнакцутюн", которую представляют Ара Торанян и Мурад Папазян, создала проармянскую атмосферу в важной части политической жизни страны, в то время как большинство армян не поддерживают идеи этой экстремистской армянской партии.

По словам Брюна, Папазян возглавляет более 80 медиа-организаций во Франции, в том числе французские школы журналистики: "Поэтому французские журналисты, получившие образование в армянских школах, в том числе Лоран Делаусс, повторяют слова армян, распространяя их экстремистские и нацистские идеи. Однако журналист должен быть объективным и справедливым, предоставляемая им информация не должна обманывать людей или вводить их в заблуждение".

Брюн добавил, что Олимпийские игры часто пропагандируют менталитет принимающей страны, и во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже также проявился современный французский менталитет.

Эксперт раскритиковал плачевное состояние перевозящих спортсменов кораблей, а также демонстрацию обезглавленной королевы, неуважительную пародию на картину с изображением Иисуса [пророк Иса в Исламе - ред.]. По его словам, Франция представила себя миру как страна, пропагандирующая вульгарные, далекие от справедливости бесчестные поступки.