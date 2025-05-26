Французский журналист: Освобождение Карабаха было встречено агрессией во французских медиа

Освобождение Карабаха от армянской оккупации было встречено агрессией во французских медиа.

Освобождение Карабаха от армянской оккупации было встречено агрессией во французских медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил французский журналист Жан-Мишель Брюн на панельной сессии "Исламофобия в медиа и цифровом пространстве: Как системы искусственного интеллекта могут усиливать исламофобские предубеждения" в Баку.

Он отметил, что в медиа-сообществе часто к мусульманам относятся с подозрением. "Примером такой институциональной исламофобии является недостаточное представительство мусульман или меньшинств в новостных редакциях или телевизионных программах. Новостные программы и дебаты говорят об исламе, но редко слышны голоса мусульман. Телеканалы предпочитают приглашать иностранцев, не знающих ислам, ярых исламофобов, вместо известных ученых, академиков, экспертов, которые могли бы представить ислам вместе с его ценностями", - отметил Брюн.

Брюн подчеркнул, что еще одна тактика, используемая французскими СМИ для уклонения от обвинений в недостаточном представительстве меньшинств в медиа, заключается в том, чтобы выводить на экран некоторых так называемых "религиозных деятелей", действующих в своих интересах.

"Руководители французских медиа, открыто демонстрирующие свои исламофобские взгляды, нуждаются в таких фигурах для распространения этих идей, потому что если бы те же слова сказал какой-либо француз, его немедленно сочли бы расистом", - подчеркнул Брюн.