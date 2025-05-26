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Французский журналист: Освобождение Карабаха было встречено агрессией во французских медиа

Французский журналист: Освобождение Карабаха было встречено агрессией во французских медиа Освобождение Карабаха от армянской оккупации было встречено агрессией во французских медиа.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 16:55
Французский журналист: Освобождение Карабаха было встречено агрессией во французских медиа

Освобождение Карабаха от армянской оккупации было встречено агрессией во французских медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил французский журналист Жан-Мишель Брюн на панельной сессии "Исламофобия в медиа и цифровом пространстве: Как системы искусственного интеллекта могут усиливать исламофобские предубеждения" в Баку.

Он отметил, что в медиа-сообществе часто к мусульманам относятся с подозрением. "Примером такой институциональной исламофобии является недостаточное представительство мусульман или меньшинств в новостных редакциях или телевизионных программах. Новостные программы и дебаты говорят об исламе, но редко слышны голоса мусульман. Телеканалы предпочитают приглашать иностранцев, не знающих ислам, ярых исламофобов, вместо известных ученых, академиков, экспертов, которые могли бы представить ислам вместе с его ценностями", - отметил Брюн.

Брюн подчеркнул, что еще одна тактика, используемая французскими СМИ для уклонения от обвинений в недостаточном представительстве меньшинств в медиа, заключается в том, чтобы выводить на экран некоторых так называемых "религиозных деятелей", действующих в своих интересах.

"Руководители французских медиа, открыто демонстрирующие свои исламофобские взгляды, нуждаются в таких фигурах для распространения этих идей, потому что если бы те же слова сказал какой-либо француз, его немедленно сочли бы расистом", - подчеркнул Брюн.

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Версия на английском языке Journalist: French media met Karabakh liberation with aggression
Версия на азербайджанском языке Fransalı jurnalist: Qarabağın azad olunması Fransa mediasında aqressiya ilə qarşılanıb

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