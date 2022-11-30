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Французский журналист: Национальная ассамблея не имеет полномочий вмешиваться во внешнюю политику страны

Французский журналист: Национальная ассамблея не имеет полномочий вмешиваться во внешнюю политику страны Национальная ассамблея Франции не имеет полномочий вмешиваться во внешнюю политику страны.
Внешняя политика
30 ноября 2022 г. 20:57
Французский журналист: Национальная ассамблея не имеет полномочий вмешиваться во внешнюю политику страны

Национальная ассамблея Франции не имеет полномочий вмешиваться во внешнюю политику страны.

Об этом французскому бюро Report сказал основатель портала Musulmansenfrance, журналист и режиссер Жан Мишель Бран, комментируя антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции.

Он сказал, что, согласно законодательству страны, заниматься внешней политикой во Франции может лишь глава государства.

Журналист подчеркнул, что принятая Национальной ассамблеей резолюция против Азербайджана совершенно необоснованна: "Франция подписала 4 резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающие, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и требующие безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из этого региона. После подписания Францией резолюций ООН, признающих оккупацию азербайджанских территорий со стороны Армении, попытки французских депутатов принять подобный документ совершенно неуместны и бессмысленны".

По его словам, сегодня во Франции проживают около 700-800 тысяч армян, и депутатам и сенаторам нужны их голоса: "По этой причине армяне важны для них. Депутаты и сенаторы хотят переизбрания. Но у Франции есть более важные интересы, чем армяне. Франция нуждается в энергетических ресурсах Азербайджана".

Жан Мишель Бран заявил, что Франция как член Совета Безопасности ООН и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ была ответственна за урегулирование карабахского конфликта: "Но она не смогла справиться со своими обязанностями, не смогла сдержать слово. По этой причине доверие к Франции уже потеряно. Франция теряет сферу своего влияния в мире".

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Версия на английском языке ФотоFrench journalist: National Assembly has no authority to interfere in country's foreign policy 
Версия на азербайджанском языке ФотоFransalı jurnalist: "Milli Assambleyanın ölkənin xarici siyasətinə qarışmaq səlahiyyəti yoxdur"

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