Французский юрист: Ракетный обстрел Гянджи - преступление

"Ракетный обстрел Гянджи нас очень удивил".

"Ракетный обстрел Гянджи нас очень удивил".

Как сообщает западный центр Report, об этом во время своего визита в Гянджу заявил журналистам французский юрист Ясин Якути.

"Мы стали свидетелями совершенного здесь преступления против гражданских лиц. Мы расследуем и глубже изучим произошедшее. Гянджа находится далеко от зоны боевых действий. Нас удивляет то, почему этот город подвергся ракетному обстрелу", - сказал он.

Французские юристы проведут несколько дней в Гяндже и посетят территории, где во время войны погибли и получили ранения гражданские лица.