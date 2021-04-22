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Французский юрист: Ракетный обстрел Гянджи - преступление

Французский юрист: Ракетный обстрел Гянджи - преступление "Ракетный обстрел Гянджи нас очень удивил".
Внешняя политика
22 апреля 2021 г. 19:10
Французский юрист: Ракетный обстрел Гянджи - преступление

"Ракетный обстрел Гянджи нас очень удивил".

Как сообщает западный центр Report, об этом во время своего визита в Гянджу заявил журналистам французский юрист Ясин Якути.

"Мы стали свидетелями совершенного здесь преступления против гражданских лиц. Мы расследуем и глубже изучим произошедшее. Гянджа находится далеко от зоны боевых действий. Нас удивляет то, почему этот город подвергся ракетному обстрелу", - сказал он.

Французские юристы проведут несколько дней в Гяндже и посетят территории, где во время войны погибли и получили ранения гражданские лица.

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Версия на английском языке French lawyer: "Armenian missile attack on Ganja is a crime"
Версия на азербайджанском языке Fransız hüquqşünas: "Ermənistanın Gəncəni raket atəşinə tutması cinayətdir"

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