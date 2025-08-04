Французский участник: Моя мать всегда называла Азербайджан братской страной

Гражданин Франции, посетивший Карабах, отметил, что его мать всегда называла Азербайджан братской страной.

Гражданин Франции, посетивший Карабах, отметил, что его мать всегда называла Азербайджан братской страной.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди рассказал Ибрагим Диавара из Франции, участвующий в VI Летнем лагере диаспорской молодежи в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Он выразил уверенность в успешном восстановлении освобожденных территорий:

"Я родился и вырос во Франции, сейчас живу в Париже. Мой отец – сенегалец, мать – турчанка. Хотя я здесь впервые, уже давно внимательно слежу за событиями вокруг Карабаха. Моя мама всегда говорила нам, что Азербайджан – братская страна. Карабах производит на меня сильное впечатление. Город Ханкенди восстанавливается. Это требует времени, но я верю, что Азербайджан справится с этой задачей".