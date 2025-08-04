Французский участник: Моя мать всегда называла Азербайджан братской страной

Гражданин Франции, посетивший Карабах, отметил, что его мать всегда называла Азербайджан братской страной.
Об этом корреспонденту Report в Ханкенди рассказал Ибрагим Диавара из Франции, участвующий в VI Летнем лагере диаспорской молодежи в рамках "Года Конституции и Суверенитета".
Он выразил уверенность в успешном восстановлении освобожденных территорий:
"Я родился и вырос во Франции, сейчас живу в Париже. Мой отец – сенегалец, мать – турчанка. Хотя я здесь впервые, уже давно внимательно слежу за событиями вокруг Карабаха. Моя мама всегда говорила нам, что Азербайджан – братская страна. Карабах производит на меня сильное впечатление. Город Ханкенди восстанавливается. Это требует времени, но я верю, что Азербайджан справится с этой задачей".