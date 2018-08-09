Французский профессор: К процессу урегулирования карабахского конфликта должны быть привлечены новые государства - ИНТЕРВЬЮ

Париж. 9 августа. REPORT.AZ/ Интервью западно-европейского бюро Report с профессором геополитики Университета Сорбонна, вице-мэром 5-го округа Парижа Жаком Соппелсаном.

- Вы являетесь соавтором книги "Азербайджан – лидер Южного Кавказа", скажите, как французская общественность восприняла это издание?

- В 2015 году я написал эту книгу в соавторстве с доктором политических наук Университета Сорбонна Турабом Гурбановым. Издание вызвало резкий протест и озлобленность армянской диаспоры во Франции. Они заняли агрессивную позицию в отношении меня в связи с этой книгой. Зато наша книга была весьма радушно встречена общественностью и вузами страны. Полагаю, армяне в самой Армении не столь агрессивны, как их соотечественники во Франции. Несмотря на то, что проживающие во Франции представители молодого поколения армян никогда не жили в Нагорном Карабахе и Армении, они ведут себя очень агрессивно. Мы провели презентацию книги в 5-й мэрии Парижа. Присутствовавшие на презентации представители армянской диаспоры вели себя очень агрессивно по отношению к нам. Все это является следствием пропаганды, проводимой армянской диаспорой во Франции. Я считаю, что следует отнестись к этому как к проблеме, и стараться искоренить ее.

- Как известно, Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов оккупированы Арменией. Как на Ваш взгляд можно распространить во Франции азербайджанские реалии?

- Очень важно пропагандировать азербайджанские реалии во всем мире, в том числе во Франции. Все должны знать, на чьей стороне правда. Азербайджан – пострадавшая сторона конфликта. Книга Амира Алиева "Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ" посвящена правовым аспектам нагорно-карабахского конфликта, армяно-азербайджанским отношениям, а также анализу ситуации на Южном Кавказе, вскрывая исторические и фундаментальные истины. Перевод этой книги на французский язык представляет особую значимость с точки зрения донесения истин во Франции.

- Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Чем можно объяснить вялую позицию официального Парижа в нагорно-карабахском урегулировании?

- Франция является членом Совбеза ООН и Минской группы ОБСЕ. Франция в качестве посредника может сыграть огромную роль в нагорно-карабахском урегулировании. Правда, это больше походит на утопию, однако не стоит забывать, что Франция обладает достаточно большим авторитетом в регионе. Негативную роль здесь играет влияние армянской диаспоры. В некоторых регионах Франции армянское лобби довольно сильно. Вот, скажем, Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Международной организации франкофонии. Однако в результате влияния армянской диаспоры Азербайджан не принят в эту организацию.

- Вы считаете удовлетворительной деятельность Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта?

- В XIX-XX веках, в особенности в советский период, произошло массовое переселение населения, в результате чего было изменено демографическое положение. Так, регион превратился в очаг конфликта. Азербайджанцы были изгнаны из родных очагов и до сих пор не могут вернуться туда.

На протяжении многих лет деятельность Минской группы ОБСЕ на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта не дает никаких результатов. Я сожалею по поводу слабости этой организации в решении нагорно-карабахского конфликта. В Совбезе ООН 5 постоянных членов, три из которых являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Полагаю, надо увеличить число сопредседателей, привлечь в Минскую группу новые государства.