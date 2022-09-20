Французский политолог: Полиция должна обеспечить постоянную охрану посольства Азербайджана

Прошло чуть больше месяца с момента нападения на посольство Азербайджана в Лондоне, как подобное произошло и в Париже. Нападение на посольство Азербайджана во Франции является не первым случаем, когда дипломатические представительства нашей страны заграни

Прошло чуть больше месяца с момента нападения на посольство Азербайджана в Лондоне, как подобное произошло и в Париже. Нападение на посольство Азербайджана во Франции является не первым случаем, когда дипломатические представительства нашей страны заграницей подвергаются нападению со стороны радикальных представителей армянской общины. Так, несколько дней тому назад агрессивно настроенная группа армян совершила попытку нападения на посольство Азербайджана в столице Ливана Бейруте.

Как заявил Report французский историк и политолог Максим Гуэн, "нападение на дипломатические объекты не является чем-то новым для армянских националистов, особенно Армянской революционной федерации (АРФ)".

В качестве наглядного примера можно привести атаку армянских террористов на посольство Турции в Оттаве 12 марта 1985 г., которая стала третьим нападением на турецкий дипломатический персонал в Оттаве со стороны армянских террористов. В апреле 1982 года, коммерческий советник посольства Кани Гюнгёр в своем гараже получил несколько пуль и был в результате парализован, за что немедленно взяла на себя ответственность "Армянская секретная армия освобождения Армении". Четыре месяца спустя, в августе 1982 г., военный атташе полковник Атилла Алтыкат был застрелен по дороге на работу, за что взяла на себя ответственность организация Бойцы за справедливость в отношении так называемого "геноцида армян".

В этот раз нападение было совершено на посольство Азербайджана в Париже. На опубликованных видео видно, как сотрудник посольства пытается в одиночку противостоять членам армянской радикальной группировки. Возникает логичный вопрос: почему правительство Франции не обеспечило полную безопасность диппредставительства? Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев заявил, что Франция игнорировала обоснованные просьбы дипмиссии обеспечить должную безопасность здания и сотрудников.

В свою очередь, политолог М.Гуэн считает, что "вся опасность ситуации явно была полностью недооценена" французской стороной.

"Этот инцидент должен стать поводом обеспечить полную защиту посольства" ,- добавил он.

По мнению Гуэна, если бы кто-нибудь попробовал совершить похожее нападение на посольство США или Израиля, то по нападавшим был бы немедленно открыт огонь.

На самом деле, как тема охраны диппредставительства отражена в международном праве? В 12-ой статье Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года говорится, что помещения диппредставительства неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства. Также говорится, что на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, чем, собственно Франция решила не заниматься.

М.Гуэн отметил, что полиция Парижа должна обеспечить постоянную охрану посольства Азербайджана и систематически запрещать демонстрации прямо перед зданием дипмиссии.

"Когда армянские и/или курдские националисты хотят провести демонстрацию возле посольства Турции, они вынуждены делать это в сотнях метров, а не перед входной дверью. И там всегда присутствует много полицейских, чтобы не дать им пересечь черту. Приходится принимать такие же меры",- добавил он.