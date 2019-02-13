Французский писатель: Нужно прекращать потакать каждой прихоти армян

Париж. 13 февраля. REPORT.AZ/ "У президента Франции есть проблемы и поэтому на следующих президенских выборах ему будет нелегко набрать голоса избирателей. Цель того, что Эммануэль Макрон повторно поднял вопрос о т.н. "геноциде армян" заключается в том, чтобы завоевать голоса живущих во Франции армян".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал известный французский писатель Ив Бенар.

Говоря о недавнем обещании президента Франции объявить "24 апреля национальным днем памяти жертв геноцида армян", данном проживающим в стране армянам, писатель назвал это крайне ошибочным шагом: "Объявить во Франции надуманный геноцид армян днем памяти послужит еще большему нагнетанию обстановки. Ведь в этом не было никакой нужды. Нужно уже прекращать потакать каждой прихоти армян. Мы ведь не отмечаем день памяти жертв геноцида еврейского народа, даже после всего того, что произошло с ними".

Ив Бенар коснулся и оккупированных азербайджанских территорий: "Франция как член Минской группы должна держать дистанцию с обеими странами, - и с Азербайджаном, и с Арменией, придерживаться нейтральной позиции. Невозможно оправдать страну, которая вот уже 25 лет держит под оккупацией территории Азербайджана. Давайте на минуту представим обратное. Если бы Азербайджан захватил территорию Армении, представьте, какой большой переполох это бы вызвало".

По словам писателя, и турки составляют во Франции большинство: "Проживающие во Франции турки по сравнении с армянами голосуют меньше. Я уже который год объясняю туркам, что они в этом вопросе должны прилагать больше усилий и принять двойное гражданство. Если у армян 300 тыс. голосов, турки при желании могут набрать это число, потому что их много. Французских политиков интересуют только голоса избирателей. Если завтра голосов турков станет больше, чем армянских, ситуация будет развиваться в противоположную сторону. Эмануэль Макрон повинуется активным во Франции армянам. Армяне особенно регулярно вращаются в коридорах Сената и Национальной ассамблеи Франции, в обмен на обещание проголосовать на выборах за французских сенаторов и депутатов предлагают поднимать в парламенте вопрос т.н. "геноцида армян" или др. вопросы".