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Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова

Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова "Валери Пекрес использовала раздражающие слова".
Внешняя политика
18 января 2022 г. 19:00
Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова

"Валери Пекрес использовала раздражающие слова".

Как сообщает французское бюро Report, об этом в интервью местным СМИ заявил глава группы партии “Вперед, Республика” в Национальной ассамблее (парламенте) Франции Кристоф Кастанер.

В ответ на вопрос журналиста о причинах, по которым глава государства не поддерживает Валери Пекрес, политик заявил, что Эммануэль Макрон всегда защищал официальных лиц страны и будет делать это и впредь.

"Кандидат в президенты Франции, президент парижского региона Валери Пекрес, высказав слова, которые вызвали раздражение в Азербайджане, заявила, что свободна в выражении мыслей", - подчеркнул Кастанер.

”Вперед, Республика" - это политическая партия, созданная президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı parlamentari: “Valeri Pekres Azərbaycanı qıcıqlandıran kəlmələr işlədib”

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