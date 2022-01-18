Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова

"Валери Пекрес использовала раздражающие слова".
Как сообщает французское бюро Report, об этом в интервью местным СМИ заявил глава группы партии “Вперед, Республика” в Национальной ассамблее (парламенте) Франции Кристоф Кастанер.
В ответ на вопрос журналиста о причинах, по которым глава государства не поддерживает Валери Пекрес, политик заявил, что Эммануэль Макрон всегда защищал официальных лиц страны и будет делать это и впредь.
"Кандидат в президенты Франции, президент парижского региона Валери Пекрес, высказав слова, которые вызвали раздражение в Азербайджане, заявила, что свободна в выражении мыслей", - подчеркнул Кастанер.
”Вперед, Республика" - это политическая партия, созданная президентом Франции Эммануэлем Макроном.