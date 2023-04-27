Французский министр: Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана

Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом сказала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Министр подчеркнула, что Франция хочет мира, экономического и социального развития в Азербайджане и, в целом, в регионе Южного Кавказа и цель ее страны всегда заключалась в этом.

По словам Катрин Колонны, Франция придает большое значение двусторонним связям, а также отношениям в рамках Европейского Союза, и в этом направлении имеется широкий потенциал.