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Французский министр: Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана

Французский министр: Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 16:16
Французский министр: Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана

Президент Франции Эмманюэль Макрон придает большое значение открытым и регулярным контактам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом сказала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Министр подчеркнула, что Франция хочет мира, экономического и социального развития в Азербайджане и, в целом, в регионе Южного Кавказа и цель ее страны всегда заключалась в этом.

По словам Катрин Колонны, Франция придает большое значение двусторонним связям, а также отношениям в рамках Европейского Союза, и в этом направлении имеется широкий потенциал.

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Версия на английском языке French Minister: Emmanuel Macron places a great emphasis on open and regular contacts with Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Fransanın XİN başçısı: "Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti ilə açıq və mütəmadi əlaqələrə çox önəm verir"

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