Французский историк: Минская группа должна понимать свою ответственность

"Франция может вести сбалансированную политику между Арменией и Азербайджаном и внести свой вклад в создание позитивных условий для экономического развития региона"

"Чтобы понять нагорно-карабахский конфликт, достаточно обратиться к историческим фактам. Земли, возвращенные в результате последних военных действий, были оккупированными Арменией азербайджанскими территориями".

Об этом в интервью французскому бюро Report сказал французский историк, журналист Ален Руместан (Alain Roumestand).

Он отметил, что двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном всегда находились на высоком уровне: "Азербайджан является мостом между Западом и Востоком. Мультикультурализм в Азербайджане всегда положительно оценивался во Франции. Дипломатические и экономические отношения между Францией и Азербайджаном всегда были на высоком уровне".

А.Руместан подчеркнул, что отношения между двумя странами могут быть еще более укреплены: "Сегодня Франция в Азербайджане считается страной, поддерживающей Армению, потерявшей нейтралитет в ходе военной операции 2020 года. Выступления группы французских парламентариев на стороне Армении, заявления некоторых представителей интеллигенции, таких как "мусульманский Азербайджан хочет уничтожить христианскую Армению", естественно, были встречены азербайджанцами негативно. Однако в ближайшем будущем Франция должна усилить политику взаимного экономического развития через свои компании, действующие в Азербайджане. В Азербайджане действуют более 50 французских компаний в энергетической, авиационной, космической промышленности, транспорте, водоснабжении, сельском хозяйстве.

Азербайджанские вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха постепенно вернутся на свои земли. Но эти территории были полностью разрушены. Франция могла бы принимать активное участие в восстановлении освобожденных земель. Франция может вести сбалансированную политику между Арменией и Азербайджаном и внести свой вклад в создание позитивных условий для экономического развития региона".

Французский историк также коснулся того, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана: "Чтобы понять 30-летний нагорно-карабахский конфликт, достаточно обратиться к историческим фактам. Земли, возвращенные Азербайджаном в результате последних военных действий, не принадлежали Армении, это были оккупированные Арменией территории Азербайджана. С приходом к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна возникли надежды на решение нагорно-карабахского конфликта. Он не был из Нагорного Карабаха, как его предшественник. Выход из кризиса был возможен путем возвращения оккупированных земель. Азербайджан сегодня не хочет ничего, кроме мира в Нагорном Карабахе. Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Минская группа уже должна осознать свою ответственность и в скором времени перейти к действиям во имя восстановления мира".