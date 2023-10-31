Французский эксперт: Одна из основных проблем Канады – недостатки системы госуправления

Одна из основных проблем Канады – недостатки в системе государственного управления, однако канадское общество пока не осознает этого в полной мере.

Одна из основных проблем Канады – недостатки в системе государственного управления, что приводит к резким заявлениям представителей истэблишмента этой страны касательно южнокавказского региона.

Об этом Report заявил преподаватель Университета ADA, историк и политолог Максим Гуэн, комментируя визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Армению и ее агрессивную и ничем не спровоцированную риторику в адрес Азербайджана.

Эксперт заявил, что сегодня Канада считается одной из наиболее проблемных стран в мире.

“В 2020 году Канада ввела эмбарго на экспорт оптических систем в Турцию для турецких БПЛА Bayraktar TB2. Для сравнения можно привести в пример Францию – в ходе 44-дневной войны Азербайджана администрация [французского президента] Макрона отказалась расторгнуть контракты на поставку продукции военного назначения в вашу страну. Более того, были заключены новые соглашения с Азербайджаном в 2021 году”, - сказал он.

По словам Гуэна, несмотря на проблемность, азербайджанская иммиграция в Канаду весьма активна и связана с сильной украинской диаспорой. Турецкие организации здесь менее активны, чем в Швейцарии, но более активны, чем во Франции. И последнее, но не менее важное: сила армянской диаспоры вряд ли имеет какое-либо отношение к силе в США.

Все это дает возможность предположить, одной из основных проблем Канады заключается в недостатках ее системы государственного управления, считает эксперт.

По словам Гуэна, тюркские организации в Канаде могут и должны принимать более активное участие в общественной жизни. При этом им следует учитывать, что канадское общество слабо осведомлено о ситуации на Южном Кавказе.

Гуэн также отметил, что подобные действия официальных лиц Канады подстегивают оппозицию в Армении и радикальных представителей армянской диаспоры в мире к действиям, препятствующим нормализации отношений между Баку и Ереваном и последующему подписанию мирного договора.