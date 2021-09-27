Французский эксперт: На освобожденных землях наступил период экономического развития

"За последний год Карабах перешел в постконфликтный период. Год назад в Карабахе был период конфликта, военных действий. Сегодня исполняется год с начала 44-дневной Карабахской войны. В течение этого времени наступил период реализации условий соглашения о

"За последний год Карабах перешел в постконфликтный период. Год назад в Карабахе был период конфликта, военных действий. Сегодня исполняется год с начала 44-дневной Карабахской войны. В течение этого времени наступил период реализации условий соглашения о прекращении огня, стабильности, созидательного процесса и экономического развития".

Об этом Европейскому бюро Report сказал президент Французского института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, анализируя процессы, произошедшие за год с момента начала Второй Карабахской войны.

Согласно его словам, постконфликтный период еще раз показал важность Южнокавказского региона в качестве наиболее удобного коридора для Шелкового пути: "Сторонами, сыгравшими важную роль для завершения карабахского конфликта, стали Анкара и Москва. Сегодня одной из главных сторон, выигравших от завершения карабахского конфликта, стал Китай. Потому что Пекин является потенциальным инвестором в развитие экономики. В постконфликтный период для созидательных процессов в Карабахе есть большая потребность в рабочей силе. Однако кроме рабочей силы также есть потребность и в инвесторах. Поэтому Южный Кавказ всегда считался выгодным коридором для Шелкового пути".

Э.Дюпюи также отметил, что в постконфликтный период западные страны остались в стороне от созидательного процесса в Карабахе: "Запад, как и в Афганистане, проиграл и здесь. Уклонившись от своих обязанностей при урегулировании карабахского конфликта, Запад потерял возможность принять участие в восстановительных работах. Сегодня практически ни одна из западных компаний не вовлечены в созидательный процесс в Карабахе. Среди компаний, привлеченных к восстановлению Шуши и других городов региона, упоминаются только одна английская и одна итальянская компании. Турецкие же компании привлечены к строительству трех аэропортов. Я лично во время своего визита в регион стал свидетелем крупномасштабной реконструкции в Карабахе".