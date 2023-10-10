Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе

Большинство европейских депутатов, проголосовавших за резолюцию против Азербайджана, действовали в ущерб интересам Европы, что является большой ошибкой.

Большинство депутатов Европарламента, проголосовавших за резолюцию против Азербайджана, действовали в ущерб интересам Европы, что является большой ошибкой.

Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн.

По его словам, после проведения локальных антитеррористических мероприятий, в Карабахе возникли схожие события, аналогичные тем, что происходили в Турции в 1921 и 1939 годах. Речь идет об отъезде армянского населения из Карабаха.

"События, произошедшие на территориях, освобожденных в прошлом месяце в Карабахе, удивительно напоминают происшедшее в Чукурове (район Аданы) в конце 1921 года и в Хатае в середине 1939 года. В конце 1921 года французская армия ушла из южной Турции, после чего 99 процентов армян покинули этот район — некоторые из ненависти к туркам, но большей частью подчиняясь приказам армянских националистов, а в некоторых случаях даже под угрозами физической расправы с их стороны. Хотя кемалисты и французские власти пытались предотвратить это. Основная цель националистов была “доказать”, что турки и армяне не могут сосуществовать, и спровоцировать англосаксонскую интервенцию", - отметил он.

Второй эпизод имел место в Хатае в 1939 году, когда Турция вернула себе эти территории. Но в этот раз добиться желаемого противникам Турции не удалось. В октябре 1939 г. был фактически сформирован англо-франко-турецкий союз, который поддержала и Греция. "С полного согласия Берлина агенты фашистской Италии эмигрировали вместе с армянами-националистами", - пояснил М. Гуэн.

Эксперт отметил, что события прошлого месяца – это не что иное, как результат страха простых армян быть принятыми за военных преступников, пропаганды "азербайджанцы нас убьют" и требований сепаратистов к армянским жителям покинуть Карабах.

М. Гуэн также подчеркнул, что позиция Европарламента касательно Азербайджана обусловлена наличием большого объема ложной армянской пропаганды.

"Процессы, происходящие в Карабахе, должны быть полностью представлены международному сообществу, и для этого необходимо развивать коммуникацию. Проще говоря, качество и количество информации должно быть увеличено. Обвинять только Европарламент в снижении интеллектуального уровня было бы ошибкой. Для эффективной пропаганды и донесения правильной информации международной общественности необходимо нанимать больше профессионалов и активно взаимодействовать с азербайджанской и турецкой диаспорой", - сказал он.