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Французский эксперт: Еврейская община Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам

Французский эксперт: Еврейская община Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам Еврейская община в Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 15:40
Французский эксперт: Еврейская община Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам

Еврейская община в Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам.

Об этом сказал Report директор Международного совета по дипломатии и диалогу (İCDD) во Франции Эрик Гозлан, комментируя поджог синагоги в Ереване.

По его словам, поджог синагоги в Ереване является не первым инцидентом на почве антисемитизма в Армении.

"С 7 октября в Ереване вывешены многочисленные плакаты в поддержку ХАМАС и против Израиля. Еврейская община Армении уже много лет подвергается антисемитским нападкам. В качестве причины приводят то, что Азербайджан является союзником Израиля", - сказал Гозлан.

Эксперт отметил, что в многочисленных докладах также говорится о росте антисемитизма среди армянского народа, в то время как правительство закрывает на это глаза.

"Например, согласно опросу Антидиффамационной лиги Армения является самой нетерпимой к евреям страной за пределами регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Годовой отчет Министерства диаспоры Израиля за 2020 год также говорит о росте антисемитских настроений в Армении. В 2021 году в ежегодном отчете Государственного департамента США о религиозных свободах во всем мире говорилось о стремительном росте антисемитизма, использования языка ненависти и вандализма в отношении евреев в Армении", - сказал он.

Гозлан выразил обеспокоенность судьбой еврейской общины Армении на фоне подобных инцидентов. "В октябре 2022 года Еврейский культурный центр в Ереване подвергся вандализму, а сегодня совершен поджог синагоги. Все это вызывает большую обеспокоенность", - сказал он.

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Версия на английском языке French expert: The Jewish community in Armenia has been subjected to antisemitic attacks for many years 
Версия на азербайджанском языке Fransalı ekspert: "Ermənistandakı yəhudi icması uzun illərdir antisemit hücumlara məruz qalır"

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