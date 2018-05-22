Французский депутат: Подписавшим хартию с карабахскими сепаратистами мэрам вынесено предупреждение - ИНТЕРВЬЮ

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"В то время как в Азербайджане женщины получили избирательное право в начале прошлого века именно в период АДР , во Франции это произошло значительно позже - в 1944 году"

"Для укрепления связей между народами Азербайджана и Франции будет увеличено число двусторонних программ в области культуры"

Париж. 22 мая. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с председателем группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции Пьером Аленом Рафаном.

- Запланированы ли взаимные визиты азербайджанских и французских депутатов в ближайшие дни?

- Зарубежные визиты депутатов Национальной Ассамблеи Франции определяются путем голосования, после чего выделяется годовая квота. Возглавляемая мной группа дружбы Франция-Азербайджан посетит Баку в 2019 году. Ответный визит наших азербайджанских коллег в Париж запланировал на 2020-2021 гг. Эти визиты официально согласованы с Национальной Ассамблеей Франции. При этом, Национальная Ассамблея Франции не запрещает своим членам совершать зарубежные визиты в качестве депутатов. Так, например, я находился в Азербайджане в ноябре прошлого года.

В конце мая - начале июня этого года планируется посещение Азербайджана несколькими депутатами группы дружбы Франция-Азербайджан. В рамках визита будут обсуждены совместные проекты, предусматривающие улучшение двусторонних отношений для распространения азербайджанских реалий во Франции.

- Как по-Вашему, в чем причина распространения во Франции недостоверной информации об Азербайджане?

- Разумеется, в первую очередь, это связано с тем, что французы не очень хорошо осведомлены об Азербайджане. Кое-что они, правда, слышали. Однако французская пресса не часто радует статьями об Азербайджане. Армянские же диаспорские организации во Франции действуют организованно, занимаясь распространением лживой информации об Азербайджане, наносящей вред имиджу страны. Цель группы дружбы Франция-Азербайджан - проведение упреждающих мероприятий, не допущение подобного. Мы хотим продемонстрировать французам величие и красоту Азербайджана, любовь азербайджанцев к Франции. Будучи в Азербайджане, я сам был тому свидетелем. Во имя укрепления связей между нашими народами мы нарастим количество двусторонних программ в области культуры, поскольку нашим странам и народам есть, чем поделиться. Франция проявляет очень большой интерес к укреплению сотрудничества с Азербайджаном. Основная задача - обеспечить долгосрочность наших проектов. На их основе будет строиться крепкое двустороннее взаимодействие между странами и народами. Мы планируем назначить множество послов доброй воли с тем, чтобы в каждом уголке Франции говорили правду об Азербайджане. Таким образом, мы сможем предотвратить антиазербайджанскую деятельность определенных сил во Франции.

- Как Вы решили стать членом группы дружбы Франция-Азербайджан?

- Несколько лет назад я мало чего знал об Азербайджане. В 2015 году в Баку состоялись I Европейские Игры. Я занимаюсь тхэквондо более 20 лет. Многие мои друзья и знакомые – спортсмены, члены Международной федерации фотоискусства участвовали и освещали Игры. Они были очень впечатлены и по возвращении во Францию выражали желание вновь посетить Азербайджан. С большим удовлетворением отмечали они теплый прием, оказанный им в Азербайджане. В то время азербайджанский тхэквондист стал победителем I Европейских Игр. Тогда я задался вопросом - почему же я до сих пор не интересовался Азербайджаном? С того самого момента и зародился во мне интерес к этой стране. Мне было предложено возглавить на выбор группы дружбы с Кот-д'Ивуаром и Азербайджаном. Будучи наслышанным от друзей об Азербайджане, мой выбор пал на эту страну. Ранее было известно, что группу дружбы может возглавить лишь член правящей партии Франции "Вперед, республика!" (La République En Marche). Поскольку я являюсь членом этой политической организации, я и был избран на эту должность.

- Ощущали ли Вы на себе давление со стороны армянской диаспоры при принятии этого решения?

- Раньше я ничего не знал об этом, но даже если бы и знал, это не испугало бы меня. Мы, французы, стремимся к миру во всем мире. К сожалению, нападки на Азербайджан происходят именно в моей стране. Я приложу все усилия для достойного исполнения возложенной на меня миссии и возвышения имиджа Азербайджана во Франции. Ныне это – моя задача.

- Армянская диаспора во Франции часто устраивает провокации против Азербайджана. Ряд городов во Франции подписали хартии о дружбе с армянскими сепаратистами на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Имеют ли эти документы законную силу? Не наносят ли подобные провокационные шаги удар по имиджу Франции как беспристрастного посредника на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ?

- Ни в коей мере! Мы не может ставить под сомнение нейтралитет Франции. Несколько месяцев назад наш президент Эммануэль Макрон вновь подтвердил неизменность позиции Франции по нагорно-карабахскому конфликту. Упомянутые Вами провокации – происки некоторых людей, нарушающих общие правила игры. К примеру, мэры некоторых французских городов подписали соглашения с армянскими сепаратистами о побратимстве. Однако подписание подобных документов с сепаратистами территорий, чья независимость не признана ни ООН, ни Францией, категорически запрещено. Поэтому понятие побратимы они заменяют на хартию о дружбе. Эти лица подминают закон под свои интересы. Мэрам тех городов было вынесено предупреждение, их призвали следовать законодательству страны. Хартия о дружбе незаконна, но и не запрещена. Поэтому не надо обращать внимание на подобного рода провокации. Мы не хотим опускаться до их уровня, но, в то же время, не даем им шанса. К таким провокациям примкнули мэры лишь нескольких городов. Мы готовим достойный отпор на эти мелкие провокации. Наши цели высоки. Многие французские города подписали хартии о дружбе с городами Азербайджана. Мы желаем, чтобы города Азербайджана и Франции официально стали побратимами. С городами Азербайджана уже побратались Бордо, Кольмар.

- Какова роль группы дружбы Франция-Азербайджан в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Позиция Франции по нагорно-карабахскому конфликту отражена в 4 известных резолюциях Совбеза ООН. Официальный Париж привержен мирному урегулированию конфликта, разумеется, для достижения этого требуются долгие годы. В рамках визита в ноябре прошлого года мы обсуждали этот вопрос со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, была вновь подчеркнута важность решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Франция стремится к укреплению отношений с Азербайджаном. В конце мая Азербайджан посетит глава МИД Франции. В ходе визита он встретится со своим азербайджанским коллегой и другими официальными лицами. На повестках встреч – развитие двусторонних отношений и нагорно-карабахское урегулирование. Помимо этого, мы стараемся организовать в этом году визит президента Франции в Азербайджан. Ожидается визит президента Ильхама Алиева во Францию. Обе стороны заинтересованы в этих визитах. Президенты, министры иностранных дел Азербайджана и Франции, наряду с другими членами Минской группы ОБСЕ ведут переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Наша же задача состоит в достижении взаимопонимания между президентами.

Мы прорабатываем и иные вопросы, в том числе вопросы сотрудничества в области культуры, налаживания межпарламентского взаимодействия. Чем более укрепятся эти связи, тем большее число людей будет говорить об этом, тем вероятнее, что пресса займет иную позицию, ей просто не останется ничего иного, как осознать это. Наша задача также состоит в сближении культур двух стран. Скажем, в Баку есть парижский квартал, Французский лицей, мемориальная доска в честь Шарля де Голля. Стоит отметить, что у Шарля де Голля были друзья в Баку, посещая каждый раз Азербайджан, он всякий раз оставался в одном и том же доме, поблизости Девичьей Башни. Все это является наглядным примером исторических связей между нашими странами. Мы намерены пропагандировать подобные факты. Народ Франции чтит Шарля де Голля так же, как азербайджанский народ чтит Гейдара Алиева. Проводя эти параллели, мы укрепляем нашу дружбу. Укрепление уз дружбы между нашими народами выпало на мою честь.

- Вы оказывали поддержку французской молодежи, в особенности, жителям бедных кварталов. Однако партия, которую Вы представляете, наоборот, после прихода к власти сокращает социальные льготы. Как Вы объясните подобное противоречие?

- Это мой первый шаг в политике. Я выбрал партию Эммануэля Макрона, потому что президент Франции выступает за усиление социальной политики в отношении молодежи. Наше желание состоит в том, чтобы, мобилизовав всё состояние Франции, направить его на помощь молодым предпринимателям. Во Франции очень высокие налоги. По этой причине даже имущие слои населения стремятся покинуть Францию. Согласно политике, проводимой Эммануэлем Макроном, на богатых людей налагается больше ответственности за поддержку молодежи и развитие образования. В школах в бедных кварталах мы уже начали применять новый метод. Согласно новому правилу, классы поделены надвое. А это значит, что в этих школах на 12, а не на 24 учащихся приходится один преподаватель. Таким образом, детям из неимущих кварталов уделяется больше внимания. Помимо этого, компаниям, взявшим на работу молодых специалистов из бедных кварталов, предусмотрена выдача денежной премии. Проводится целенаправленная политика для обеспечения этих молодых людей жильем и социальной защитой на высоком уровне. Однако пресса не освещает всего этого.

- Тем не менее, правительство Франции за последний год снизило социальные выплаты, в частности, размер пособий по безработице…

- Это не так. Наоборот, мы расширяем деятельность ассоциаций, работающих с молодыми людьми, особенно с безработной молодежью. В этом направлении задействованы многие депутаты, в стране проводится поистине социальная политика. Просто об этом мало говорят. Недавно был принят закон "О приюте и иммиграции". Согласно этому закону, для оказания помощи обратившимся в приют и ускорения рассмотрения их обращений, этим людям предоставляют место работы. Также предусматривается разработка специальной программы по обучению этих людей французскому языку, создание новых рабочих мест.

- Почему французская пресса не информирует обо всем этом?

- Потому что информация подобного рода не продается.

- В этом году АДР исполняется 100 лет…

- В то время как в Азербайджане женщины получили избирательное право в начале прошлого века именно в период АДР, во Франции это произошло значительно позже – в 1944 году. К сожалению, об этой светской республике мало что известно во Франции. Наша задача – поближе познакомить французов с историей АДР. Ныне Азербайджан добился создания поистине светской модели государственного устройства, где представители различных религиозных конфессий, народов живут в мире и согласии, всячески поддерживая друг друга. Мы же во Франции этого добиться не можем. Мира можно достичь только так, и никак иначе.